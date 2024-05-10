نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من ناصر الخليفي بشأن مبابي بعد تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الاسبانية كواليس المكالمة التي جمعت بين ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي وذلك في اعقاب اعلانه الرحيل الرسمي عن حديقة الأمراء.

الخليفي يرتب مع مبابي كواليس حفل الوداع

وقال برنامج الشيرنجيتو الاسباني الشهير أن الخليفي تواصل مع مبابي وذلك من أجل التعرف على الكيفية التي يمكن بواسطتها توديع فريق باريس سان جيرمان.

وأضاف البرنامج أن إدارة العملاق الفرنسي تستعد لوداع مبابي يوم الأحد القادم على ملعب بارك دو برانس.

وعقب توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني يلعب رجال لويس انريكي مع تولوز لحساب لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وكان مبابي قد جدد عقده مع باريس عام 2022 وذلك حتى 30 يونيو2024 وسط بعض التأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد رحيله بشكل مجاني.