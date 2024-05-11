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أحمد جودة - القاهرة - علق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق على فوز الأهلي المثير على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

رد فعل مثير من خالد الغندور على فوز الأهلي أمام بلدية المحلة

وتقدم بلدية المحلة بهدف ماجد هاني في الدقيقة 57، وسجل الأهلي هدف التعادل من خلال عمر كمال عبد الواحد بالدقيقة 79، وتقدم بهدف أنتوني موديست في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من ضائع.



وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "دكتور طارق الأدور ايه الصوت الحلو ده الحمد لله موديست جاب جول في نادي البلدية الافريقي".

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

