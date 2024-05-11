نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري حال احتساب أهداف "الأجانب" فقط.. سيراميكا في الصدارة وتراجع الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لعب الهدافين الأجانب دورًا بارزًا في انتصارات أنديتهم بالموسم الحالي في بطولة الدوري المصري، وآخرهم الفرنسي موديست الذي منح الاهلي فوزًا ثمينًا على حساب بلدية المحلة 2-1.

وبعدما كانت مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في طريقها إلى التعادل الإيجابي 1-1 رفض موديست خسارة فريقه نقطتين في مشواره بالدوري وسجل هدف الفوز بالدقيقة 98 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري، بفارق 11 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ44 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وزد الثالث بـ36 نقطة.

هدف موديست القاتل الذي منح الأهلي 3 نقاط ثمينة اليوم يفتح الباب أمام سؤال هام.. كيف سيكون ترتيب الدوري المصري حال احتساب أهداف اللاعبين الأجانب فقط؟

وحال احتساب نتائج الأندية بأهداف اللاعبين الأجانب فقط، سنجد فريق سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 39 نقطة، وسيتراجع بيراميدز للمركز الخامس، والأهلي للمركز السابع.

بينما سيحافظ المصري البورسعيدي على موقعه في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، والاتحاد السكندري سيأتي ثالثًا برصيد 36 نقطة، بينما سيقبع الزمالك في المركز الثاني عشر.

ترتيب الدوري المصري بأهداف "الأجانب" فقط

- سيراميكا كليوباترا 39 نقطة

- المصري 37 نقطة

- الاتحاد السكندري 36 نقطة

- الجونة 32 نقطة

- بيراميدز 28 نقطة

- البنك الأهلي 28 نقطة

- الأهلي 26 نقطة

- المقاولون العرب 26 نقطة

- طلائع الجيش 24 نقطة

- سموحة 22 نقطة

- الداخلية 22 نقطة

- الزمالك 20 نقطة

- فاركو 20 نقطة

- زد إف سي 18 نقطة

- مودرن فيوتشر 17 نقطة

- إنبي 17 نقطة

- الإسماعيلي 17 نقطة

- بلدية المحلة 17 نقطة

