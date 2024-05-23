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أحمد جودة - القاهرة -

صرح أحمد حسام "ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بد من الإستفادة من فوز لاعبين الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لحصد العديد من البطولات وهذا الأمر يبنى ثقه كبيرة بين الجمهور ومجلس الإدارة الحالى ".

وقال أحمد حسام ميدو خلال تصريحات إذاعية: جمهور الأهلى الحقيقى سوف يتواجد فى مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر أمام الترجى التونسى مثلما حدث مع فريق الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي

وأشار أحمد حسام ميدو: فريق الترجى التونسى تطوير بشكل كبير خلال الفترة الماضية حيث الجهاز الفنى لديه حالة جيدة بسبب نتيجة مباراة الذهاب لأنه يخشى تسجيل فريق الأهلى هدف فى مرماه بتونس.

وأضاف: الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة السويسرى كولر يحتاج للحديث مع اللاعبين قبل مواجهة الترجى والحذر من الإندفاع الهجومي والاحتفاظ بالتوازن بين المهام الدفاعية والهجومية.