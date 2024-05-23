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أحمد جودة - القاهرة - كشفت روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، موقفه من الاستمرار مع النادي الإسباني خلال الموسم المقبل.

ليفاندوفسكي يكشف موقفه من البقاء مع برشلونة الموسم المقبل

وتحدث ليفاندوفسكي لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " بالطبع، بالنسبة لي الموضوع واضح. أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة، واثق في أننا سنكون أقوى الموسم المقبل، وسنتوج أيضا بالألقاب".

وأضاف :"أريد دائما الأفضل، ليس لي فقط، ولكن لزملائي، وكلي ثقة في أن الفريق سيفوز بالألقاب الموسم المقبل، لأنني أرى ما نفعله كل يوم".

وأتم "بالنسبة لي، هذا ما يهم، لأني أعشق هذا النادي ، وأريد أن أقدم الكثير للفريق وله".