نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف بايرن ميونيخ النهائي من ضم هيرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة قوية بشأن موقف نادي بايرن ميونخ الألماني من التعاقد مع الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان الإيطالي.

وارتبط هيرنانديز بالرحيل عن صفوف نادي ميلان الإيطالي وذلك بعد رغبته بارتداء قميص نادي جديد في الموسم القادم.

حقيقة تعاقد بايرن ميونخ مع ثيو هيرنانديز

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن بايرن ميونخ لم يقم بالتفكير في التعاقد مع ثيو هيرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وأوضحت التقارير أن البايرن من الممكن أن يفكر في ضم هيرنانديز ولكن ليس الآن أو في حال تأكد رحيل ألفونسو ديفيز، نجم الفريق والذي يحظى باهتمام كبير من ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ثيو خاض مع ميلان 31 مباراة بالدوري هذا الموسم وسجل 5 أهداف وصنع 4.

