نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن هناك دعوات خاصة سوف يتم إرسالها إلى أسرة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، للتواجد في ستاد القاهرة الدولي وحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إدارة الأهلي توجه الدعوة لأسرة معلول لحضور نهائي إفريقيا

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجهت بدعوة أسرة اللاعب للحضور إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التواجد في ملعب المباراة وحضور مراسم الاحتفال.

وتابع المصدر: "سيكون من الصعب تواجد علي معلول في مدرجات المباراة حتى هذه اللحظة، بسبب ممانعة الأطباء حضوره خوفًا من تعرضه لأي احتكاك، بعد خضوعه لجراحة في وتر أكيليس مؤخرًا".

واختتم: "من المنتظر أن تصل أسرة اللاعب خلال 24 ساعة، على أن يتم تحديد فردين من الأسرة فقط للتواجد في أرضية الملعب عقب انتهاء مراسم التتويج، حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي "الكاف".