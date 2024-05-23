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أحمد جودة - القاهرة - شهدت القائمة التي أعلن عنها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تواجد أكرم توفيق، وذلك استعدادا لمعسكر الترجي والتي تجمع بينهما في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المباراة رقم 100 لأكرم توفيق بقميص الأهلي.. في هذه الحالة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

في حالة مشاركه اكرم توفيق في هذه المباراة وتواجده ضمن التشكيله النهائية للأهلي، في مباراة الترجي ستصبح المباراة رقم 100 له بقميص الأهلي في جميع البطولات.

اكرم توفيق يشارك مع الأهلي في 99 مباراة:

شارك أكرم توفيق مع الأهلي في 99 مباراة جمعهم من 57 في الدوري، و7 في الكأس، 26 في إفريقيا، 3 في السوبر، 3 في كأس العالم للأندية، 3 في البطولة العربية.

وتعد مشاركته في المباراة القادمة بقميص الأهلي ضد الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا المباراة رقم 100 للاعب.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الترجي التونسي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - كريم فؤاد - أحمد نبيل "كوكا" - طاهر محمد طاهر- أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبوعلي - أنتوني موديست.

كما شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب العديد من اللاعبين عن مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا في المواجهة المنتظرة التي تقام يوم السبت القادم الموافق 25 مايو.

وغاب عن قائمة النادي الأهلي كلا من:

_محمود الزنفلي بسبب عدم القيد

_عمر كمال بسبب عدم القيد

_كريستو بسبب عدم الجاهزية

_عمرو السولية بسبب عدم الجاهزية

_علي معلول بسبب الإصابة

_حمزة علاء، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح بسبب اسباب فنية

