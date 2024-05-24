نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: مندهش من الأخبار الكاذبة عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن جمهور النادي الأهلي سيكون له دور كبير في دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني خلال لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الحاضرين في استاد القاهرة مطالبين بضرورة دعم الفريق بقوة، وأن يكونوا سبب في رعب لاعبي المنافس.

شبانة: ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "لدى حالة دهشة كبيرة من الأقاويل التي ترددت خلال الساعات الماضية حول ما يتردد في الإعلام عن وجود عروض رسمية للاعبي الأهلي، بدلا من التركيز على لقاء الأهلي والترجي ودعم اللاعبين، يتم الحديث عن الراحلين ولا أعرف من يقف وراء تلك الأخبار".

وأضاف: "دائما نراهن على احساس لاعبي الأهلي بالمسئولية وقدرتهم على تحقيق الألقاب، ولكن المثير للدهشة هو وجود أخبار غير صحيحة على السوشيال ميديا بشأن انتقال لاعب لنادي الزمالك، وبعدما تأكدت بنفسي لا يوجد هناك لاعب متاح للانتقال لأي فريق، وكل اللاعبين تم التجديد معهم، وديانج عقده مستمر حتى 2026".

وواصل: "فبدلا من الحديث عن طمأنة الجماهير على لاعبي الأهلي وتحفيزهم من أجل دعم ومؤازرة الفريق، تم التطرق لأمور بعيدة عن النهائي، وكل لاعبي الأهلي جاهزين خصوصا محمد هاني وعبدالمنعم، وقائمة الأهلي يتواجد فيها كل العناصر المميزة".

وأكمل: "ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على حصد اللقب القاري، ولاعبي الأهلي يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم".