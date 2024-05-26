نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الأهلي: تنظيم إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا كان مشرفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق والجماهير لفوز المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه، قائلا: مبروك لمصر وجماهير النادي الأهلي وكان موقف مشرف وحاجة عظيمة في التنظيم.

تصريحات طارق قنديل بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية كان لنا الشرف خلال مجلس إدارتنا تحت رئاسة الخطيب أن نحقق البطولة مرة أخرى وكان اللاعبين أبطال للدقيقة الأخيرة.

ولفت إلى أن التنظيم كان مشرفا وحاجة عظيمة والجماهير موجودة في الملعب من الثانية عشر ظهرا، قائلا: الكابتن محمود الخطيب كتن يتابع خلال الأيام الأخيرة مع كل الجهات حتى يكون يوما لائق بالكرة المصرية وبالأمس كان في الاستاد.

واختتم أن النادي الأهلي عنوان من عناوين مصر ويظل حاجة جميلة، موجها رسالة للترجي قائلا: هارد لك لنادي الترجي ووصولهم للنهائي حاجة مشرفة وجماهيرهم نوروا الاستاد، موجها الشكر للجماهير واللاعبين.