الرياضة

"لم أقصد الإساءة".. الشناوي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي حارس النادي عن صحه تصريحاته الأخيرة بشأن الصحفيين المصريين والتي تلقى من بعدما هجوم شديد من قبل النقاد الصحفيين بسبب رده على سؤال طرحه عليه صحفي تونسي.

الشناوي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين

وحسم محمد الشناوي الجدل حول ما بدر منه من تصريحاته المثيرة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الشناوي عقب نهاية والترجي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بأنه لم يعني أي إساءه لأحد نهائيًا وإنه كان تحت ضغط شديد.

وأعرب:" الصحفي التونسي ذكر أسماء جرائد ومواقع تكتب ضدي وكان ردي بأن هذه هي الصحافة، لكن الجميع لم يسمع السؤال كاملا".

وأستكمل:" أحترم جميع الصحفيين والإعلاميين ومتابع جيد واقرأ الجيد والسيئ عني منذ 8 سنوات ولم أعلق على أي شيء ".

واكمل:" خلال الفترة الماضية كان هناك تخصني وكلام ضد الفريق غير صحيحة، وانا كقائد للفريق من حقي ان أرفع الضغوط عن زملائي، ووجدت ضرورة لهذه التصريحات قبل نهائي إفريقيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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