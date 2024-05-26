نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لم أقصد الإساءة".. الشناوي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي حارس النادي الأهلي عن صحه تصريحاته الأخيرة بشأن الصحفيين المصريين والتي تلقى من بعدما هجوم شديد من قبل النقاد الصحفيين بسبب رده على سؤال طرحه عليه صحفي تونسي.

الشناوي يرد على بيان رابطة النقاد الصحفيين

وحسم محمد الشناوي الجدل حول ما بدر منه من تصريحاته المثيرة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الشناوي عقب نهاية مباراة الأهلي والترجي، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بأنه لم يعني أي إساءه لأحد نهائيًا وإنه كان تحت ضغط شديد.

وأعرب:" الصحفي التونسي ذكر أسماء جرائد ومواقع تكتب ضدي وكان ردي بأن هذه هي الصحافة، لكن الجميع لم يسمع السؤال كاملا".

وأستكمل:" أحترم جميع الصحفيين والإعلاميين ومتابع جيد واقرأ الجيد والسيئ عني منذ 8 سنوات ولم أعلق على أي شيء ".

واكمل:" خلال الفترة الماضية كان هناك تخصني وكلام ضد الفريق غير صحيحة، وانا كقائد للفريق من حقي ان أرفع الضغوط عن زملائي، ووجدت ضرورة لهذه التصريحات قبل نهائي إفريقيا".