نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد وقائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 26-5-2024 في السطور التالية:

موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، موعد إعلان نادي برشلونة عن التوقيع مع المدرب الألماني هانسي فليك، الذي سيتولى مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد رحيل تشافي هيرنانديز.

وأعلن نادي برشلونة منذ يومين، رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق “البلوجرانا”، مع نهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن برشلونة والمدرب الألماني هانسي فليك قد اتفقا على جميع المستندات الخاصة بالعقد الذي سيتم توقيعه.

واتفق مسؤولو برشلونة، على أن يتولى هانسي فليك مهمة تدريب الفريق لمدة عامين قادمين، حتى 2026.

وأشار رومانو إلى أنه نادي برشلونة سيوقع العقد مع هانسي ويعلن عن هذه الخطوة في الأسبوع المقبل.

قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

حسم المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

علم موقع "دوت الخليج الرياضي" ملامح قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وتأكد رحيل المهاجم السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على عدم تفعيل بند الموسم الثالث في عقد اللاعب ليتأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه أبلغ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز موافقته لمجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل المهاجم البنيني سامسون إكينولا بنهاية الموسم الجاري.

كما تأكد رحيل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض وعدم رغبة مجلس إدارة القلعة البيضاء في تمديد عقده بناء على قناعات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

ويوضح مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج الرياضي" أن أسهم يوسف إبراهيم أوباما في البقاء مع الزمالك وتمديد عقده من قبل مجلس الإدارة أصبحت ضعيفة.

ويشير المصدر إلى أن حسم مصير يوسف إبراهيم أوباما سيكون بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لقرار نهائي من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس السياق تأكد رحيل محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم بعد نهاية عقده وعدم قناعة جوزيه جوميز بإمكانات اللاعب الفنية.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن الاتجاه الأقرب بنهاية الموسم هو خروج الثنائي مهاب ياسر ومحمد عاطف على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم اعتماد جوزيه جوميز على كلا اللاعبين.

ليفربول يصدم محمد صلاح ويعثر على بديله





عثر مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي على بديل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق والذي يقترب من الرحيل عن الريدز بعد نهاية عقده في صيف عام 2025.

وأكدت شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية أن مسئولو الريدز استقروا على الدخول في مفاوضات مع نادي ايندهوفن الهولندي من أجل التعاقد مع النجم يوهان باكايوكو.

وتابعت الشبكة أن نادي ليفربول يرى بأن النجم يوهان باكايوكو هو أنسب بديل الدولي المصري محمد صلاح في حالة رحيله عن الريدز.

وأشارت مصادر صحفية في الفترة الأخيرة إلى أن صلاح سوف يستمر مع نادي ليفربول في الموسم القادم وحتى نهاية عقده في عام 2025.

وشارك باكايوكو في 48 مباراة مع نادي ايندهوفن الهولندي هذا الموسم في كافة المسابقات وتمكن من تسجيل 14 هدف وصناعة مثلهم.