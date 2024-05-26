نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخلافة تين هاج.. مانشستر يونايتد يبدأ محادثاته مع معسكر بوتشيتينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن أن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق تشيلسي، يعتبر أحد المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، في حال الاستغناء عن المدرب الحالي إريك تين هاج.

مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد

تشير التكهنات إلى أن مستقبل إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد غير مؤكد، حيث أفادت تقارير صحفية متعددة أن إدارة النادي قد تفكر في إنهاء عقده.

تمكن مانشستر يونايتد من الفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء أمس، بعد التغلب على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1. وعلى الرغم من هذا النجاح، لا يزال مستقبل تين هاج غير مضمون في ملعب "الأولد ترافورد".

ذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع ماوريسيو بوتشيتينو وتوماس فرانك لبحث إمكانية التعاقد مع مدرب جديد للموسم القادم. بوتشيتينو أصبح دون عمل بعد أن قرر تشيلسي الاستغناء عن خدماته الأسبوع الماضي.

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن مانشستر يونايتد أجرى محادثات مع ممثلي كيران ماكينا، مدرب إبسويتش تاون، الأسبوع الماضي. ومنذ ذلك الحين، التقت إدارة النادي بأشخاص من معسكري توماس فرانك، مدرب برينتفورد، وبوتشيتينو، مدرب تشيلسي السابق.