نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إيقاف رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، تفاصيل إيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب قضية المنشطات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة المنشطات خاطبت بيراميدز وأكدت إيقافه لحين تحديد جلسة، بعدما تم الكشف إيجابية العينة 3 أبريل الماضي وطلبوا رد من اللاعب على فساد العينة، ورد بعدها يوم 9 أبريل من نفس الشهر".

إيقاف رمضان صبحي

وأضاف أمير هشام: "إيقاف اللاعب جاء قبل ساعات قليلة من تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الذي كان يتواجد فيه اللاعب بعد تواصل حسام حسن المدير الفني معه".

واستنكر أمير هشام توقيت الإعلان عن العقوبة قبل تجمع لاعبي المنتخب الوطني، حيث أوضح أنه كان من الأولى إعلان إيقافه في وقت سابق ومن وقت رده على فساد العينة.