إنتر ميلان يتعادل إيجابيًا أمام هيلاس فيرونا في ختام الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إيجابيًا مع هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهم في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مارك انتونيو بينتجودي ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ملخص مباراة إنترميلان وهيلاس فيرونا

وبدأت أحداث مباراة إنترميلان وهيلاس فيرونا برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل ماركو ارناوتوفيتش الهدف الأول في الدقيقة 10 صنع يان بيسيك وعاد نوسلين بالتعادل في الدقيقة 17 صنعه له سوسلوف.

وسجل سوسلوف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 38 وعادل النتيجة ارناوتوفيتش لإنترميلان في الدقيقة 45 بتمريرة لفراتيسي وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب إنترميلان وهيلاس فيرونا

ويحتل الإنتر المركز الأول بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 94 نقطة بعد تحقيق 29 فوز و7 تعادلات وخسر 2 بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز 13 برصيد 38 نقطة حيث فاز خلال 9 وتعادل بأحد عشر وهزم بثمانية عشر.