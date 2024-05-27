برشلونة ينهي موسمه بالفوز على إشبيلية

برشلونة ينهي موسمه بالفوز على إشبيليةاختتم برشلونة موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم، بالفوز على مضيفه إشبيلية 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، في ختام المرحلة 38 الأخيرة من "الليغا".

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 16 و59 هدفي برشلونة، والمغربي يوسف النصيري في الدقيقة 31 هدف إشبيلية.

ورفع برشلونة بهذا الفوز رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني، متخلفا بعشر نقاط عن ريال مدريد بطل المسابقة، في المقابل تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة بعد خسارة رابعة على التوالي ليقبع في المركز الرابع عشر.

وقدم برشلونة هذا الفوز هدية لمدربه تشافي هيرنانديز، في آخر مباراة له مع النادي، حيث أعلنت إدارة الفريق قرار إقالة المدرب يوم الجمعة الماضي.

وفي باقي المباريات، فاز ريال مايوركا على خيتافي 2- 1، وتعادل سيلتا فيغو وفالنسيا 2-2، ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس 1-1.