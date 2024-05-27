فوز أودينيزي وإمبولي وهبوط فروسينوني

فوز أودينيزي وإمبولي وهبوط فروسينونيضمن أودينيزي البقاء في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فروسينوني 1 ـ صفر، مساء الاحد في الجولة الثامنة والثلاثين الاخيرة.

وسجل كينان ديفيس هدف المباراة الوحيد لأودينيزي في الدقيقة 76 ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر.. في المقابل تجمد رصيد فروسينوني عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر ليهبط للدرجة الثانية.

وكان بإمكان فروسينوني البقاء رغم هزيمته أمام أودينيزي، لكن منافسه المباشر إمبولي نجح في الفوز على ضيفه روما 2 ـ 1 ورفع إمبولي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر، متفوقا بفارق نقطة عن فروسينوني صاحب المركز الثامن عشر، والذي سيرافق في الهبوط كل من ساساولو التاسع عشر وساليرنيتانا الأخير.

واختتم إنتر ميلان بطل الموسم مبارياته بالتعادل مع مضيفه هيلاس فيرونا 2 ـ 2 ضمن ذات الجولة . وأنهى إنتر ميلان الموسم وفي رصيده 94 نقطة في المركز الأول، بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني. وفي المقابل احتل فيرونا المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

تقدم إنتر ميلان في الدقيقة العاشرة عن طريق ماركو أرناوتوفيتش وتعادل فيرونا في الدقيقة 16 بواسطة تيجاني نوسلين . وفي الدقيقة 37 سجل توماس سوسلوف الهدف الثاني لفيرونا، لكن أرناوتوفيتش عاد ليسجل هدف التعادل لإنتر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.