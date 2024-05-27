نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شوقي: سافرت خلف الأهلي في كل النهائيات القارية.. وهناك تفاؤل بشأن معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الشديدة بتتويج فريق الكرة بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، مشيرًا إلى أنه معتاد على القلق الشديد قبل المواجهات الصعبة، موجهًا التهئنة لجماهير النادي في كل مكان.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "كان هناك تنظيم رائع لمباراة الأهلي والترجي التونسي، وأنا كعضو مجلس إدارة كنت شاهدًا على تحقيق العديد من البطولات الإفريقية".

وأضاف: "مارسيل كولر ولاعبي الأهلي قدموا مستوى رائع خلال البطولة، والجهاز الفني واللاعبين تحملوا ضغوط كبيرة ولا بد أن نوجه لهم التحية والشكر، وهم يعلمون قدر النادي جيدًا، وإن شاء الله سوف نستمر في تحقيق الألقاب".

وواصل: "منذ عام 1982 كنت موجودًا في كل المباريات النهائية مع النادي الأهلي وفي جنوب افريقيا والكاميرون والمغرب وتونس، كنت دائمًا موجودًا مع الأهلي كمشجع قبل أن أكون عضوًا في مجلس الإدارة".

وأكمل: "محمود الخطيب أيضا رجل أسطوري في النادي الأهلي، وله دور عظيم مع القلعة الحمراء".

وأتم: "علي معلول أجرى جراحة أكيليس، وهناك تفاؤل طبي بحالته، وسيبدأ التأهيل بشكل متدرج، والطبيب الذي أجرى الجراحة كان متفاؤلا بعودته في أقرب وقت".