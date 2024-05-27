الألومنيوم يعترض على تأجيل مباراته مع الأهلي في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - اِعترض نادي الألومنيوم على القرار الذي أصدره اتحاد الكرة بشكل رسمي، عندما قام بالرد على قرار الجبلاية بتأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وكانت المباراة بين نادي الألومنيوم والأهلي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

الألومنيوم يحتج على تأجيل مباراته مع الأهلي في كأس مصر

احتج نادي الألومنيوم رسميًا حسب الخطاب المرسل منهم إلى اتحاد الكرة أنهم اعترضوا على قرار تأجيل المباراة، باعتباره أنه مخالفًا لشروط دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والتي نصت على إقامة مباريات هذا الدور دون اللاعبين الدوليين.

وقد قرر الاتحاد المصري تأجيل مباراة الزمالك ضد بروكسي وتأجيل مباراة الأهلي ضد الألومنيوم لأجل غير مسمى وذلك بسبب استدعاء اللاعبين للمنتخبات.

وأوضح النادي في خطابه إلى أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة يضر بفريقه ضررا بالغا، حيث انتهت مباريات الفريق في الدوري يوم 26 أبريل الماضي، فضلًا عن خوضه مباراة الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر قبل 5 أشهر.