نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع آرسنال يدلي بتصريح ناري تجاه فان دايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم ويليام ساليبا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي بتصريح خطير تجاه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول.

وأكد ويليام ساليبا أنه يشعر بأن المهاجمين خائفين من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، كما أنه معجب كثيرا بإمكانيات اللاعب.

وتابع ساليبا في تصريحات صحفية له عن فان دايك:" فان دايك لديه حضور قوي، إنه القائد ويتحكم في كل شيء أحيانًا تشعر أن ذلك يخيف المهاجمين، لقد بدأت اشعر بنفس الشيء وأصبحت أرى أن المهاجمين خائفين".

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فشل في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي واحتل المركز الثاني برصيد 89 خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 91 نقطة.