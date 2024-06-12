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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه يتمنى عقد جلسة بين جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لمعرفة مشروعه القادم في تطوير المنتخب المصري، بعد انتهاء مواجهتي الفراعنة أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "نريد معرفة مشروع حسام حسن وطموحه وخطة عمله ومعدل الأعمار والاختيارات القادمة، لكن من الممكن أن يتم مناقشة المدرب لاعبين صغار السن تحت 20 عامًا، أم أنه سيعتبر ذلك تدخلًا في عمله".

وأضاف: "هل هناك أحد يمتلك الجراءة لمناقشة حسام حسن، أشعر أن جمال علام (متكتف) رغم إنه يمتلك أفكار جيدة، وأعتقد أنه لا أحد سوف يفعل شئ وسوف ننشغل في الأحداث الآخرى حتى موعد مباراتي المنتخب القادمتين في مارس 2025".

وتابع: "لا أعرف لماذا يفرط الأهلي في لاعبين مميزين مثل ناصر ماهر وأحمد حمدي، ولاعب مثل ناصر تألق بشكل مميز في الفترة الأخيرة وخطف الانظار مع منتخب مصر، فهل طرق اللعب في القلعة الحمراء لا تخدم هذا الكواليتي من اللاعبين".