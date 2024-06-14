إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وفاركو، التي جرت مؤخرًا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وفاركو

حقق الأهلي الفوز على فاركو بنتيجة 2-1 في استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر المؤجلة من الدوري.

تألق لاعب الأهلي إمام عاشور وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بسبب أدائه المميز ومساهمته الكبيرة في الفوز، حيث سجل هدفين لفريقه في الدقائق 30 و45+2. الهدف الأول كان من ركلة جزاء، بينما سجل الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.