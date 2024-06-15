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أحمد جودة - القاهرة - أصبح نيكولو باريلا، جاهزًا للمشاركة مع حامل اللقب، المنتخب الإيطالي، في مباراة فريقه الافتتاحية بـ "يورو 2024" أمام ألبانيا والمقرر إقامتها، غدًا السبت، بعد شفائه من الإصابة.

"يورو 2024" باريلا جاهز للمشاركة مع "الأتزوري" أمام ألبانيا

وقال مدرب المنتخب الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة: "كل شيء يشير إلى أنه سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة".

وأضاف: "أكمل الحصة التدريبية التي أقيمت أمس بشكل كامل، اليوم تدرب مع بقية اللاعبين وسنرى ما سيحدث".

وغاب باريلا مؤخرًا بسبب مشاكل عضلية.

ورغم أن فريق "الأتزوري" يدخل البطولة بصفته حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في 2021، لا يُنظر على أنه من بين المرشحين لنيل اللقب مرة أخرى، ولكن يرى قائد الفريق، جيانلويجي دوناروما، أن نفس الأجواء التي كانت موجودة في الفريق في النسخة الماضية موجودة حاليًا.

وقال: "نحاول تكرار هذه الليالي السحرية، لدينا نفس الروح التي كانت موجودة في 2021، الفريق جاهز ولا يحتاج أي نصيحة".

ويعد دوناروما واحدًا من 8 لاعبين كانوا جزءًا من الفريق الذي توج ببطولة أمم أوروبا 2020.

ويرغب دوناروما وزملاؤه بالفريق في الاستفادة من خبرة جيانلويجي بوفون، الذي فاز بكأس العالم في ألمانيا في 2006، حيث إنه هو رئيس بعثة المنتخب حاليًا.

وقال دوناروما: "بالطبع تواجد بوفون معنا يساعدنا كثيرًا، فهو الذي صنع التاريخ هنا في 2006، يخبرنا عن تجاربه، عن صيف 2006 الذي لا ينسى".