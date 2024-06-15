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أحمد جودة - القاهرة - يرجح أن يكون مهاجم منتخب بولندا وبرشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي، الذي تعرض لإصابة عضلية في المباراة الودية الأخيرة التي أقيمت الإثنين الماضي أمام تركيا، جاهزًا لخوض الجولة الثانية من "يورو2024" أمام النمسا، وفقًا لما أعلنه مدربه ميكال بروبييرز، اليوم الجمعة.

"يورو 2024".. من المحتمل مشاركة ليفاندوفسكي أمام النمسا

واستُبعد أفضل هداف في المنتخب البولندي بـ82 هدفًا في 151 مباراة، من المباراة الأولى في البطولة أمام هولندا الأحد المقبل في هامبورغ لإصابة عضلية تعرض لها في ذلك اللقاء، لكنه يتقدم في تعافيه وحتى تدرب اليوم الجمعة بعيدًا عن المجموعة على أرضية الملعب.

وتشير التوقعات إلى احتمال جاهزيته لخوض المباراة أمام النمسا في 21 من يوليو (تموز) المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، وفقًا لما كشفه المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم الجمعة، قبل يومين من أول مباراة أمام هولندا.

وقال المدرب من معسكر المنتخب البولندي: "أحترم المنتخب الهولندي، لكننا لا نخشاه، سنبذل ما في وسعنا لتقديم مباراة جيدة".