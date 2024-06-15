نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب كرواتيا، اليوم السبت 15 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.

تُقام المباراة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا عبر قناة بين سبورتس Max HD، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات يورو 2024.

تشكيل إسبانيا المتوقع

حراسة المرمي: سيمون.

خط الدفاع: جريمالدو - لي نورماند - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال.

خط الوسط: رودري - بيدري - ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز