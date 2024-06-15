وكيل إيمونيكي يرد على تصريحات عضو مجلس إداة الأهلي السابق

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أحمد جودة - القاهرة - رد أحمد عباس، الوكيل السابق للاعب النيجيري إيمانويل إيمونيكي، لاعب الزمالك السابق، على تصريحات محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، بشأن تدخله في رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء. وكان محمد عبد الوهاب قد صرح بأنه كان له دور في رحيل إيمونيكي عن الزمالك بعد تألقه مع الفريق.

وكيل إيمونيكي يرد على تصريحات محمد عبد الوهاب

وأوضح أحمد عباس في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "MBC مصر": "استمعت لتصريحات محمد عبد الوهاب، وللأسف، لم يكن يقصد شيئًا محددًا. كان فقط متحمسًا بشكل زائد، كونه مسؤولًا سابقًا في الأهلي ومشجعًا، لكنه بالغ في تصريحاته".

وأضاف عباس: "النادي الأهلي لم يكن له أي دخل في الأمر. في موسم 1993-1994، لم يكن محمد عبد الوهاب مسؤولًا، بل كان المهندس عدلي القيعي هو المسؤول. القصة ليس لها علاقة بالقلعة الحمراء".

وتابع: "كنت موجودًا عند توقيع إيمونيكي لنادي الزمالك، وعند تجديد عقده، وكذلك عندما وقع اللاعب لنادي سبورتينج لشبونة".

وأشار عباس إلى أن إيمونيكي كان لديه عرض من نادي ديسبورج الألماني، وذلك بفضل مدرب منتخب نيجيريا آنذاك، الذي كان يشترط على اللاعبين الاحتراف في أوروبا للانضمام للمنتخب، وكان يسوق اللاعبين في أوروبا لهذا الغرض. لكن العرض الألماني كان ضعيفًا ماديًا، وكان هناك بند في عقد إيمونيكي مع الزمالك يمنح النادي 25% من قيمة عقده بعد بيعه لنادٍ آخر، لذا لم يكن لأحد في مصر علاقة بهذا العرض.

وتابع عباس قائلًا: "رفضت العرض الألماني، ثم تواصل معنا مسؤولو نادي سبورتينج لشبونة، وحضر رئيس النادي إلى مصر وتم الاتفاق على رحيل اللاعب".

وعن العروض المقدمة للاعب أليو ديانج، قال عباس: "أحضرت عرضًا للاعب في يناير، لكن المسؤولين في الأهلي بالغوا في مطالبهم. كان العرض يتراوح بين 3.5 و4 ملايين دولار من نادٍ في فرنسا وناديين من الإمارات، لكن مسؤولي القلعة الحمراء بالغوا في طلباتهم".