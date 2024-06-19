نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: ريمونتادا الداخلية أحلى عيدية وشكرا للجهاز الفني واللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه عن سعادته بفوز فريقه على الداخليه عصر اليوم ودخوله المربع الذهبى بالتساوى مع زد فى عدد النقاط.

وأضاف المهندس فرج عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن سموحه حقق ريموناتادا تاريخية اليوم بفوزه على الداخلية.

واعتبر رئيس نادى سموحه فوز فريقه اليوم على الداخليه هو أحلى عيدية قدمها الفريق لأعضاء وجماهير النادى.

وأرسل رئيس سموحه تحيه إلى لاعبى الفريق والجهاز الفني على الأداء الجيد والنتيجة الإيجابية فى مباراة اليوم.

وأعرب المهندس فرج عامر عن أمله فى استمرار تحقيق نتائج إيجابية تجعل الفريق وهو فى مركز متقدم يليق بمكانه نادى سموحه.

وفاز سموحه عصر اليوم على الداخليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة مثيره استطاع سموحه أن يحول هزيمته بفارق هدف إلى فوز بنفس الفارق خلال الدقائق الأخيرة ورفع رصيده إلى 38 نقطة.