نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب بولندا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة يورو 2024.

وتقام مباراة هولندا ضد بولندا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة الخامسة عصرا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب “فولكسبارك”.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع لمواجهة بولندا

حراسة المرمى: بارت فيربروجين

بارت فيربروجين خط الدفاع: دومفريس، دي يونج، فان دايك، ناثان أكي

دومفريس، دي يونج، فان دايك، ناثان أكي خط الوسط: تياني ريندرز، تيون كوبميينيرز، جوي فيرمان

تياني ريندرز، تيون كوبميينيرز، جوي فيرمان خط الهجوم: سيمونز، ممفيس ديباي، كودي جاكبو

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد بولندا في يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات “beINSPORTS”، هي الناقل الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة هولندا ضد بولندا عبر قناة “beIN Sports HD 1 Max”.