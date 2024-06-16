نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، مباراة قوية مساء اليوم الأحد الموافق 16 يونيو الجاري، أمام نظيره منتخب سلوفينيا، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة الدنمارك وسلوفينيا في أمم أوروبا

ومن المقرر أن يستضيف ستاد مرسيدس بنز أرينا، مباراة منتخب الدنمارك ضد سلوفينيا، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة منتخب الدنمارك في يورو 2024

ويقع المنتخب الدنماركي، في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كلا من منتخبات سلوفينيا، وصربيا، بالإضافة إلى منتخب إنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك ضد سلوفينيا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الدنمارك وسلوفينيا، مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports Max 1، بصوت المعلق المميز أحمد البلوشي.