نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو كرة القدم في كل مكان وخاصة محبي مشاهدة الدوري المصري، معرفة ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب.

تبدأ منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز بمباراة تجمع بين المقاولون العرب وطلائع الجيش باستاد الجبل الأخضر.

ترتيب هدافي الدوري المصري

يحتل حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدف، يأتي مابولولو نجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، فيما يأتي ياه أنور نجم الإسماعيلي بالمركز الثالث برصيد 9 أهداف.

1- حسام أشرف، بلدية المحلة: 12 هدف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري: 10 أهداف.

3- ياه أنور، الإسماعيلي: 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا: 8 أهداف.

5- مصطفي عبد الروؤف،8 أهداف.

6- أحمد سيد زيزو، الزمالك 7 أهداف.

7- مصطفى زيكو، زد: 7 أهداف.

8- محمد سالم، المقاولون العرب: 7 أهداف.

9- ميدو جابر، المصري: 6 أهداف.

10- فادي فريد، سموحة: 5 أهداف.