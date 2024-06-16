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أحمد جودة - القاهرة - مدد لاعب وسط بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى عام 2029 كما أعلن النادي البافاري الأحد.

نجم بايرن ميونخ يمدد عقده مع النادي

وقال بافلوفيتش في بيان "إذا كان المرض سلب مني حلمي باللعب في كأس أوروبا على أرضنا، فأني في المقابل مغتبط بعد تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ".

أشاد به المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماكس إيبرل بقوله "هو قدوة من ناحية الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى القمة".

وأضاف "سيكون أليكس أحد وجوه الفريق في المستقبل. إنه من طينة اللاعبين الذين نرغب في الحصول عليهم لا سيما بأنه تدرج في صفوف الفئات العمرية حتى الفريق الأول وهو من مواليد ميونيخ أيضا".

انضم بافلوفيتش إلى صفوف بايرن ميونيخ بعمر السابعة وأصبح لاعبا محترفا في نوفمبر 2023.