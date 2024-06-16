نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل نجمه المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لحسم ملف نجمه الإنجليزي ميسون جرينوود الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية عن صحيفة ميرور البريطانية أن فالنسيا الإسباني قدم عرضًا تبلغ قيمته 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع جرينوود من مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جرينوود يرغب في البقاء في إسبانيا على الرغم من الاهتمام القوي بخدماته من يوفنتوس.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن شهور الصيف ستجيب عن السؤال بشأن مُستقبل جرينوود في حالة رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جرينوود يبلغ من العُمر 22 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيمن وكان قد تم تصعيده للفريق الأول للمان يونايتد في 2019.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جرينوود لعب بقميص الفريق الأول لمانشستر يونايتد في 129 مُباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 12 هدف آخرين.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جرينوود لعب خلال الموسم المنصرم في صفوف خيتافي الإسباني ولكنه يرتبط مع مانشستر يونايتد بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2025.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جرينوود لعب في بطولة الدوري الإسباني 33 مُباراة مع خيتافي، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.

