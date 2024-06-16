نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكبو يتعادل لهولندا في شباك بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب هولندا من تسجيل هدف التعادل أمام نظيره بولندا في المباراة المقامة حاليا بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة اليورو

وسجل كودي جاكبو نجم منتخب هولندا هدف التعديل لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

جاكبو يتعادل لهولندا في شباك بولندا

وجاء هدف التعادل لصالح هولندا من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لجاكبو جناح المنتخب الهولندي.

وكان منتخب بولندا قد تقدم في المباراة عن طريق، أدم بوسكا مهاجم الفريق، في اللقاء عند الدقيقة 16 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من زلينيسكي نجم بولندا، على رأسية بوسكا وسددها بقوة في مرمى هولندا.

ويلعب منتخبي بولندا وهولندا في المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا، والتي تجمع بين بولندا وهولندا وفرنسا والنمسا.