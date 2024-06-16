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أحمد جودة - القاهرة -

حقق روميلو لوكاكو رقمًا مذهلًا بعد إهداره سلسلة من الفرص في تعادل بلجيكا دون أهداف أمام كرواتيا، مما أدى إلى خروجها مبكرًا من كأس العالم 2022، لكنه يعود إلى الحدث الكبير في بطولة أوروبا على أمل محو تلك الذكريات.

لعب لوكاكو، وهو نصف جاهز 53 دقيقة في مباريات بلجيكا الثلاث في قطر، ولا يقع اللوم عليه في مسيرتها الكارثية في ​​دور المجموعات، لكنها كانت نقطة ضعف بالنسبة للاعب (31 عامًا)، الذي استعاد مستواه من حينها ليقدم أداءً مذهلًا بقميص المنتخب الأول.

"يورو 2024".. لوكاكو تميمة حظ بلجيكا



وسيقود تشكيلة منتخب بلجيكا أمام سلوفاكيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الخامسة في فرانكفورت، غدًا الإثنين، بعد تسجيله 17 هدفًا في 11 مباراة مع المنتخب الوطني منذ كأس العالم.

ويشمل هذا العدد أربعة أهداف في غضون 27 دقيقة في مرمى أذربيجان في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة للبطولة، وكان أفضل هدافي تصفيات بطولة أوروبا 2024 برصيد 14 هدفًا.



ورغم أنه لم يكن دائمًا قادرًا على الوصول إلى أعلى مستوى مع الأندية في المواسم القليلة الماضية، فلا يمكن إيقاف لوكاكو عندما يرتدي قميص بلجيكا.

ولوكاكو أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 85 هدفًا خلال 115 مباراة دولية خاضها منذ 2010، يليه إيدن هازارد في القائمة برصيد 33 هدفًا.

وكانت السنوات الست الأولى من مسيرة لوكاكو الدولية عادية، إذ سجل 11 هدفًا في 42 مباراة دولية، لكن منذ عام 2016 أضاف 74 هدفًا خلال 73 مباراة.