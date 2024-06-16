نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مبابي يعلن موقفه من أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، موقفه من التواجد مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”.

ويستعد مبابي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، حيث يستهل الديوك مشوارهم بمواجهة النمسا، غدًا الإثنين.

مبابي: أعتقد أنني لن أشارك في أولمبياد باريس

قال مبابي في تصريحات صحفية: "لدى النادي موقف واضح للغاية، أعتقد أنني لن أشارك في الألعاب الأولمبية، هذا هو الحال".

وأضاف نجم ريال مدريد: "سأنضم إلى فريق جديد، هذا ليس الوقت المناسب للمشاركة لبدء مغامرتي في سبتمبر".

واختتم مبابي قائلًا: "لكنني سأشاهد جميع المباريات، وآمل أن يجلبوا لنا الميدالية الذهبية".

جدير بالذكر أن كيليان مبابي وقع مع ريال مدريد، عقدًا لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.