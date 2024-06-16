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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة منتخب إنجلترا وصربيا اليوم في اليورو 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة منتخب إنجلترا وصربيا اليوم في اليورو 2024

.. ينطلق اليوم الأحد، 16 يونيو 2024، مشوار إنجلترا وصربيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بِمباراة نارية على ملعب فيلتينس ارينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا وصربيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إنجلترا وصربيا يفتتحان مباريات "يورو 2024"..صراع من أجل النقاط الثلاث في مواجهة نارية

يدخل منتخب إنجلترا البطولة بِحَسَبَانِهِ أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يضمّ في صفوفه نخبة من النجوم بقيادة المهاجم المخضرم هاري كين.

ويسعى "الأسود الثلاثة" بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت لتعويض خسارة النسخة الماضية في النهائي أمام إيطاليا بركلات الترجيح، وتحقيق لقبهم الأوروبي الأول منذ عام 1966.

في المقابل، يتطلع منتخب صربيا لتحقيق مفاجأة في المجموعة الصعبة التي تضمّ أيضًا منتخبي الدنمارك وسلوفينيا.

ويعول منتخب صربيا على خبرة لاعبيه وروحهم العالية بقيادة دوشان تاديفيتش، نجم أياكس الهولندي، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام وصيف بطل أوروبا.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين، ومن المتوقع أن تشهد صراعًا قويًا على النقاط الثلاث في مواجهة نارية ستُشعل حماس الجماهير.

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في "يورو 2024"



يستعد عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة مباراة نارية تجمع بين منتخبي إنجلترا وصربيا، وذلك في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتقام المباراة على ملعب فيلتينس ارينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر والسعودية، بينما تُطلق في الساعة الحادية عشر مساءً (23:00) بتوقيت الإمارات.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية لِكلا المنتخبين لتحقيق بداية قوية في مشوارهما الأوروبي.

القنوات الناقلة مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024

يُمكنك متابعة مباراة إنجلترا وصربيا في بطولة أمم أوروبا 2024 عبر العديد من القنوات والمنصات، وذلك لضمان حصول جميع عشاق كرة القدم على فرصة الاستمتاع بهذا اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة للمباراة:

قناة beIN Sports HD 1 Max: وهي القناة الحصرية الناقلة للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تطبيق TOD TV: يُمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق TOD TV، والذي يتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

منصة beIN Connect: تتيح لك منصة beIN Connect مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت.

وإذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة من أي مكان في العالم عبر خدمة Nord VPN، والتي تُتيح لك تغيير موقعك الجغرافي والوصول إلى المحتوى المُقيد في منطقتك.

بالإضافة إلى ذلك، تُقدم بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الرياضية خدمة البث المباشر للمباريات، مع إمكانية متابعة أبرز اللحظات والتحليلات الفنية للمباراة.

جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max على القمر الصناعي نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11050 أفقي 27500 11058 عمودي 27500 11747 أفقي 27500 11766 عمودي 27500

تشكيل إنجلترا المتوقع

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: مارك جويهي- جون ستونز- كايل ووكر- كيران تريبير.

الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد- ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا- فيل فودين- جود بيلينجهام- هاري كين.

تشكيل صربيا المتوقع