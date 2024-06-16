نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. تصريحات هامة من مبابي قبل مواجهة فرنسا والنمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، أنه يتمنى تحقيق لقب كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويستعد مبابي، للمشاركة مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2024، حيث يواجه النمسا في مباراته الافتتاحية يوم غدٍ الإثنين.

مبابي: سأكون فخورًا بارتداء شارة القائد

وصرح مبابي في حديثه اليوم: "لقد لعبت على سبيل المثال مع راموس، بوفون، ميسي ونيمار، حيث كان هؤلاء قادة في فريق باريس، في المنتخب كان لدينا قادة مثل بوجبا ولوريس، واليوم أنا مستعد لتولي هذا الدور القيادي".

وتابع: “أن تكون قائد بلدك هو شيء مذهل، الآن لا يوجد المزيد من الضغط، سأكون فخورًا بارتداء شارة القائد، أنا المسؤول عن اللاعبين، يجب أن أحاول التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام مع اللاعبين".

وأضاف مبابي: " في المسابقات الدولية الأخرى في البداية كنت أركز على نفسي وأدائي، الآن مع تولي دور القائد يجب أن أفكر في زملائي قبل أن أفكر بنفسي وأدائي”.

وواصل: "مع المنتخب تبقى لي تحقيق كأس أمم أوروبا، أتمنى أن نفوز إذا وصلنا إلى النهائي، لكن عليك أن تفكر في المباراة الأولى، فهي مهمة للغاية، النمسا منتخب جيد جدًا، ويملك مدربًا تكتيكيًا يعرف كيف يفاجئك، المباراة الأولى ستكون صعبة، لكن من المهم أن تبدأ المنافسة بالفوز".