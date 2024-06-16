نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. القوة الضاربة تحكم تشكيل إنجلترا الرسمي أمام صربيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة الرسمي لمواجهة صربيا في أولى مواجهاته ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.

يلعب منتخب إنجلترا ضد صربيا، على ملعب “فيلتينيس أرينا”، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام صربيا

جاء تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة صربيا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

جوردان بيكفورد خط الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبييه

كايل وواكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبييه خط الوسط: ديكلان رايس، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام

ديكلان رايس، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، بوكايو ساكا

ويتواجد منتخب إنجلترا، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، إلى جانب منتخبات سلوفينيا وصربيا والدنمارك.