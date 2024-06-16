نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوك حول مشاركة لابورت أمام إيطاليا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

غاب مدافع منتخب إسبانيا، إيمريك لابورت، عن تدريب الفريق اليوم الأحد، بعد عودته للتدرب عقب الانتصار على كرواتيا 3-0، في مستهل مشوار المنتخبين بأمم أوروبا.

كان لابورت تعرض لمشكلة عضلية الخميس الماضي، ولايزال بعيدًا عن التدريب الجماعي، وقد يغيب بالتالي عن المباراة الثانية لإسبانيا ضد إيطاليا.



ولم ينزل قلب الدفاع إلى العشب ويواصل عملية تأهيله داخل صالة الألعاب الرياضية، كما مكث اللاعبون الأساسيون في مباراة الأمس داخل فندق الإقامة وخضعوا فقط لعمليات التعافي والعلاج الطبيعي، ومن بينهم الثنائي ألبارو موراتا ورودري هرنانديز، اللذان كانا استبدلا في المباراة بعد تعرضهما لكدمة وتقلصات عضلية على الترتيب.

وسيقيم الجهاز الفني حالة كلا اللاعبين غدًا الإثنين ليقرر إشراكهما من عدمه في التدريب الصباحي، لكن المدير الفني، لويس دي لا فوينتي، يشعر بالتفاؤل إزاء مشاركتهما كأساسيين أمام إيطاليا، بينما تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي، مع تدريبات خاصة للحارسين ديفيد رايا وأليكس ريمير، إلى جانب كل من خيسوس نافاس، فيفيان، غريمالدو، زوبيميندي، ميرينو، فيرمين لوبيز، باينا، أولمو، خوسيلو، فيران توريس، أويارزابال وأيوزي بيريز.