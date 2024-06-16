نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 1100 يوم من أزمته القلبية.. إريكسن يسكت منتقديه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كانت عودة لاعب وسط الدنمارك، كريستيان إريكسن، إلى بطولة أوروبا لكرة القدم لا تُنسى بعد ثلاث أعوام من تعرضه لأزمة قلبية في النسخة السابقة من البطولة، ليسجل هدف التقدم أمام سلوفينيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة، اليوم الأحد.

غاب إريكسن (32 عامًا) عن مسيرة فريقه نحو الدور قبل النهائي في عام 2021، بعد انهياره المفاجئ على أرض الملعب في المباراة الأولى بالبطولة ضد فنلندا، لكن إريكسن لم يضيع أي وقت اليوم، ووضع صدمة تلك المباراة وراء ظهره عندما شارك في أول مباراة له بالبطولة منذ ذلك الحين.

وقدم إريكسن أداءً مثاليًا في صناعة اللعب، خاصة في الشوط الأول التي ظهرت فيه الدنمارك بقوة، وكان العقل المدبر لأسلوب لعب فريقه مع الاعتماد على السرعة مبكرًا حسب أوامر المدرب كاسبر هيولماند الذي اعتمد على ثنائي في الهجوم.



ولعب إريكسن جميع الضربات الثابتة تقريبا، وسجل أيضًا هدفًا في الدقيقة 17، ليمنح الدنمارك التقدم بعد 1100 يوم من أزمته القلبية، وقدم مستوى سيؤدي بالتأكيد إلى إسكات منتقديه.

ولولا اللمسة الأخيرة غير المتقنة لزملائه في الفريق، لكان بإمكانه صناعة هدف أو اثنين ليضيفها إلى تألقه في المباراة.

وقبل بضعة أشهر فقط، بدا هذا السيناريو غير محتمل على الإطلاق.

وقال لاعب الدنمارك وريال مدريد السابق توماس غرافيسن،، في انتقاداته اللاذعة إلى لاعب الوسط: "كريستيان إريكسن الذي نعرفه جميعًا لم يعد موجودًا، كريستيان إريكسن لم يعد يلعب كرة القدم، يجلس إريكسن على مقاعد البدلاء ويشاهد كرة القدم، إريكسن الذي نعرفه لم يعد موجودًا".