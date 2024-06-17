نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من اتحاد جدة لمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الجديد من قبل نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت التقارير أن نادي الاتحاد يستعد للمحاولة مرة أخرى بشأن التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي القادم بعد فشل ضمه في الصيف الماضي.

وأوضحت أن مسئولي نادي اتحاد جدة يجهزون عرض بقيمة 175 مليون يورو من أجل إقناع صلاح بالانتقال إليه في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت التقارير إلى أن مسئولو النادي السعودي لن يستسلمون في الميركاتو الصيفي القادم بشأن ضم محمد صلاح وسوف يتعاقدون معه بأي مبلغ.

وكان صلاح ألمح في وقت سابق ببقائه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في الموسم الجديد وعدم الرحيل.