موعد مباراة النمسا أمام فرنسا اليوم الإثنين في أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مع نظيره النمسا مساء اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 على ملعب "أسبرت أرينا"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات هولندا، بولندا، النمسا.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا ضد النمسا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة فرنسا ضد النمسا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.