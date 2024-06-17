تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد النمسا في أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة النمسا مساء اليوم الإثنين 17-6-2024 في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

تبدأ أحداث مباراة فرنسا ضد النمسا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو، نجولو كانتي، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024

تذاع مباراة فرنسا ضد النمسا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.