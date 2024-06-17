نجم لايبزيج يلمح بالانتقال لبرشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - ألمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وفقا للعديد من التقارير الصحفية.

وكان نادي برشلونة أبدى رغبته الشديدة في التعاقد مع النجم الإسباني داني أولمو لاعب نادي لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف داني أولمو نجم المنتخب الإسباني ونادي لايبزيج الألماني عن حقيقة انفتاحه على الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم بعد ربطه باللعب له.

وأكد الدولي الإسباني في تصريحات صحفية له:" أنا منفتح على العروض التي قد تأتي ولكني الآن أُركز على اليورو".

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا أن أنباء تراجع برشلونة عن التعاقد مع داني أولمو بسبب رحيل تشافي والتعاقد مع المدرب الألماني هانز فليك ليس لها أي أساس من الصحة.