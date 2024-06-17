عاجل.. سر تعثر مفاوضات الأهلي مع ثنائي الدوري الروسي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الأخيرة تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع اثنين من لاعبي الدوري الروسي، وذلك بعد أن بدأ النادي في التفاوض معهما مؤخرًا بموافقة المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

تعثر مفاوضات الأهلي مع ثنائي الدوري الروسي

كشفت مصادر أن هناك تعثرًا في مفاوضات الأهلي مع الثنائي المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر لفريق سوتشي، والبوركيني محمد كوناتي، مهاجم نادي أخمات جروزني.

السبب الرئيسي وراء تعثر المفاوضات يكمن في المطالب المادية العالية. حيث طلب نادي سوتشي الروسي مبلغ مليون و500 ألف دولار للسماح برحيل لاعبه يحيى عطية الله. وفيما يتعلق بمحمد كوناتي، فقد طلب اللاعب الحصول على راتب يتجاوز المليون دولار للانضمام إلى صفوف الأهلي، خاصة أنه سينتقل بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع نادي أخمات جروزني.

نظرًا للمطالب المادية الكبيرة، قررت إدارة الأهلي تجميد المفاوضات مع الثنائي. وبدأت إدارة الكرة في النادي بالبحث عن "بدائل أفضل" لعرضها على الجهاز الفني قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

في سياق متصل، يقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم أولى صفقات الفريق للموسم الجديد. حيث تقدم الأهلي بعرض رسمي لنادي اتحاد العاصمة الجزائري للحصول على توقيع مدافع الفريق، زين الدين بلعيد.