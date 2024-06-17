هل يشارك مبابي في أولمبياد باريس ؟

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني الجديد ومنتخب فرنسا موقفه من المشاركة مع الديوك الفرنسية في أولمبياد باريس، حيث ألمح أنه متفهم فكرة عدم وجوده في هذا الحدث الكبير.



ونجح كيليان مبابي في الانضمام رسميًا إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه كانت هناك محاولات مع تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي لمشاركة كيليان مبابي في أولمبياد باريس ولكن إدارة ريال مدريد رفضت تواجد نجمها الجديد في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وأيضًا الأولمبياد.

وعن مشاركته في الأولمبياد؟ قال مبابي قبل مباراة فرنسا الأولى أمام النمسا في اليورو:" موقف فريقي ريال مدريد واضح للغاية وأنا أتفهم أنني لن أكون هناك. أنا منتقل حديثًا لفريقي، ولكني آمل بالطبع بفوز فرنسا بالميدالية الذهبية".



وعن مواجهة النمسا في اليورو، قال مبابي: "قمنا بالإعداد للمباراة جيدًا، وسنلعب أمام منتخب قوي معه مدرب تكتيكي رائع، لذا ستكون مباراة صعبة، ولكننا سنعمل على تحقيق الفوز".



وعن ترشيح منتخب إسبانيا للفوز باللقب، اختتم مبابي تصريحاته قائلًا:"إنه منتخب رائع وأتمنى لهم الأفضل، ولكني واثق بأن فرنسا ستفوز في نهاية المطاف".