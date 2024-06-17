نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيما نداي يغيب عن مباراة فاركو للإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يغيب السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



يأتي ذلك لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري المقامة حاليًا في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



وسبق وحصل إبراهيما نداي على بطاقتين صفراوين من قبل أمام مودرن فيوتشر والبنك الأهلي قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.



ويلتقي الزمالك مع فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.