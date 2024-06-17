يورو 2024| ترتيب مجموعة بلجيكا بعد الخسارة أمام سلوفاكيا

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أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، جدول ترتيب مجموعة بلجيكا بعد الخسارة أمام سلوفاكيا، في المباراة التي جرت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.



وتلقى منتخب بلجيكا خسارة صعبة أمام نظيره سلوفاكيا، بنتيجة هدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من "يورو 2024".

ويتواجد منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا 2024، إلى جانب كل من: رومانيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى سلوفاكيا



ترتيب مجموعة بلجيكا بعد الخسارة أمام سلوفاكيا

1- رومانيا، 3 نقاط

2- سلوفاكيا، 3 نقاط

3- بلجيكا، دون أي رصيد من النقاط

4- اوكرانيا، دون أي رصيد من النقاط.