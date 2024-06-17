نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى هزيمة من المصري ويبعد عن لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز هزيمة من منافسه المصري البورسعيدي بثنائية مقابل ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

هزيمة الزمالك

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للهزيمة السادسة له هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري نايل.

تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الأول في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف بعد استغلال خطأ السنغالي إبراهيما نداي.

وعزز المصري البورسعيدي تقدمه في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن المباراة وتحديدًا عند الدقيقة 86 عن طريق محمد الشامي.

وقلص يوسف أوباما الفارق لصالح الفريق الأول لكرة القدم في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسجيله هدف الأبيض الوحيد في شباك أبناء بورسعيد.

بهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عند النقطة 31 محتلًا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل هذا الموسم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه فاركو يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.