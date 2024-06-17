نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمنتخب فرنسا ضد النمسا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب النمسا، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة فرنسا ضد النمسا

تُقام المباراة بين منتخبي فرنسا والنمسا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل فرنسا ضد النمسا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي - ساليبا - اوباميكانو - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كانتي - رابيو - أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - ماركوس تورام - كيليان مبابي